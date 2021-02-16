На заседании во вторник, 16 февраля, Верховная Рада усилила в Украине ответственность за пьяную езду, превышение скорости и другие нарушения ПДД.

Соответствующий проект закона №2695 во втором чтении поддержали 325 нардепов. 208 голосов дали "слуги народа", 17 - ОПЗЖ, 21 - "Евросолидарность", 22 - "Батькивщина", 17 - "За будущее", 16 - "Голос", 15 - "Доверие", 9 - внефракционные нардепы.

В соответствии с документом, за езду в нетрезвом виде в Украине планируют накладывать штрафы от 17 до 51 тысячи гривен (сейчас 10,2 тысячи), за превышение скорости - до 3,4 тысяч гривен.

Также будет повышен минимальный штраф до 510 гривен за такие распространенные нарушения:

не пристегнутый ремень;

отсутствие шлема у мотоциклиста;

неосвещенный номерной знак;

разговор по телефону за рулем без гарнитуры;

нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

За бегство с места дорожно-транспортного происшествия предлагают повысить штраф с 255 до 3,4 тысяч гривен.

Такой же штраф в размере 3,4 тысяч грн предлагают ввести за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч. При этом за превышение скорости от 20 до 50 км/ч хотят штрафовать на 340 грн.

Кроме того, Верховная Рада не стала разрешать безосновательные остановки водителей. Народные депутаты поддержали правку, которая изымает эту норму из законопроекта №2695.

За непредоставление преимущества в движении авто "скорой", полиции или аварийной службе штраф повысят с 510 до 680 грн. За создание аварийной ситуации придется заплатить 1445 грн, а за нарушение, которое привело к ДТП - 850 грн.

За езду без прав введут штраф в 425 грн, если же у водителя нет прав - 3,4 тысячи грн. Водителей, которые были лишены прав, будут штрафовать на 20,4 тысяч грн.

Пешеходам, которые переходят дорогу в неположенном месте, грозит штраф в 255 грн (ранее был 51 грн). За нарушение ПДД велосипедистами штраф повысят до 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде - 680 грн, за создание аварийной ситуации - 850 грн.

Напомним, Рада попросила Запад усилить антироссийские санкции за аннексию Крыма.

Также мы писали о том, что в Раде предложили растамаживать евробляхи за 1000 евро.