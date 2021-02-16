В Черновцах сотрудники Национальной полиции исполнили заветное желание больного неизлечимым раком мозга ребенка, который мечтал вырасти стать правоохранителем. Смертельно больной 10-летний мальчик на один день смог почувствовать себя частью команды полиции.

Об этом пишет "Шпальта".

Лечащие врачи Александра пришли к выводу, что вылечить ребенка уже не получится, вся их усилия направлены на облегчение его страданий. Половина тела у мальчика парализована, говорить он не может, но имеет возможность печатать свои желания на смартфоне. Когда у него спросили, что бы могло заставить его улыбнуться он написал всего одно слово: "полиция".

"Полицейские – его кумиры. Он сказал, что обязательно станет одним из них, когда вырастет. Нас это очень тронуло, ведь мы знаем, что полицейским он не станет. Но мы можем объединиться и сделать все, чтобы он почувствовал себя одним из них", – рассказала волонтер.

Волонтеры написали история Александра в социальных сетях и на нее откликнулись сотни полицейских со всей Украины и уже 15 февраля 80 копов из Черновицкой и Ивано-Франковской областей пришли к мальчику в гости, чтобы воплотить его мечту в жизнь.

Когда ребенок проснулся после дневного сна, его подвезли к окну, где ребенка уже ждали полицейские. Ему подарили форму, жетон и пригласили на улицу, где все правоохранители встретили его аплодисментами и провели обряд посвящения в свои ряды. После этого мальчик выбрал машину и совершил патрулирование.

Напомним, в Украине ежегодно диагностируют более 1000 новых случаев онкологические заболевания у детей, а умирают - около 250 детей.

Также сообщалось, что по данным Минздрава, в Украине болеют онкологией миллион человек.