В эфире политического ток-шоу "Свобода слова" произошел конфликт между спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексеем Арестовичем и народным депутатом "Европейской солидарности" Ириной Геращенко.

Видео программы обнародовано в YouTube.

Арестович в эфире программы, которая транслировалась вечером в понедельник, 15 февраля, обвинил партию экс-президента "Европейская Солидарность" в том, что она "работает против безопасности государства в информационной составляющей".

"Вы открыто работаете против национальной безопасности государства, информационной составляющей. Это официальное заявление... да, я обвиняю "ЕС" в том, что вы работаете в соответствии с российскими нарративами", - заявил Арестович.

Далее в процессе словесной перепалки он заявил, что "Евросолидарность" "опустилась до уровня женского общежития ПТУ".

"Вы внешность президента обсуждаете... Не так бронежилет сидит, не так каска - вы же касается уровня женского общежития опустились ПТУшного, понимаете", - заявил Арестович.

Далее спикер украинской делегации и представитель "Евросолидарности" продолжили общение в эфире программы, однако уже через час после ее начала, они стали друг друга перебивать и разговаривать на повышенных тонах. После этого через некоторое время Геращенко покинула эфир.

"Я не могу быть в эфире, где продолжается сексизм, и это не пресекается, к сожалению, ни ведущим, ни присутствовать здесь коллегами", - сказала она и ушла.

Во вторник, 16 февраля, Арестович извинился за свои слова, сказанные в программе. "Приношу свои искренние извинения женским общежитиям за сравнение их с "ЕС", - написал он в Фейбуке.

Кроме того, обращаясь к Геращенко, Арестович (с 1:02:55) заявил, что "следующий канал, который надо закрывать, это ваш канал (вероятно, речь идет о телеканале "Прямой" - Ред.). Он хуже тех, которые закрыли ("112 Украина", NewsOne и Zik, против которых СНБО ввело санкции)".

На это отреагировала телеведущая телеканала NewsOne Диана Панченко. "Только что на "Свободе слова" Арестович сказал, что контент канала "Прямой" хуже чем контент закрытых каналов....Ирка Геращенко обиделась и ушла", - написала она.

Ранее мы рассказывали, как во время внеочередного заседания Верховной Рады прямо в сессионном зале произошла перепалка между Ириной Геращенко и представителями "Слуги народа".

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