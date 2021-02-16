В Верховной Раде начался сбор подписей за импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом на своей странице в соцсети сообщил народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

"Исторический момент! Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского", - написал нардеп.

Напомним, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" приняла решение инициировать импичмент президенту после закрытия трех оппозиционных телеканалов. 2 февраля Зеленский подписал указ о введении утвержденных СНБО санкций в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и отключении от вещания каналов 112, NewsOne и ZIK.

О том, насколько реально отправить президента в отставку "Страна" подробно рассказывала здесь.

Также мы сообщали, что у Зеленского прокомментировали намерения ОПЗЖ объявить ему импичмент.