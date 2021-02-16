В больницах в Ивано-Франковской области, где лечат больных коронавирусом, заполнено около 73% коек, а число активных больных превышает столичные показатели. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с президентом Украины во вторник, сообщается на сайте главы государства.

Премьер-министр отметил, что чрезвычайно высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской области. Во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест - более 90%.

"В Ивано-Франковской области - один из крупнейших уровней заболеваемости 100 тысяч населения и второй наибольший уровень по количеству занятых коек - в среднем 73%. За минувшие сутки заболел 621 человек. При этом в области 9339 активных больных, больше, чем в городе Киеве", - заявил Денис Шмыгаль и добавил, что во вторник вечером ожидается заседание местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по этой ситуации.

Также в область срочно выезжает главный государственный санитарный врач - заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Надо тщательно разобраться в ситуации, поскольку из-за снега доставку пациентов скорыми в другие области, где есть свободные места, особенно затруднено, надо рассмотреть вариант развертывания дополнительных коек в области. Помните, что в первую очередь важны жизни пациентов", - сказал Владимир Зеленский.

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