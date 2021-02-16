В связи с мощными морозами в Европе замерзло побережье Балтийского моря. Местные жители утверждают что такого явления здесь не было как минимум последние 25 лет.

Об этом сообщает Euronews.

Редкое для этого региона зрелище наблюдается в польском курортном городе Мендзыздрое. Там лед простирается на сотни метров от берегов. Посмотреть на непривычные зимние картины приехало множество местных жителей и туристов.

Также толстым слоем льда покрылось побережье Балтийского моря в Калининградской области (Россиия). Обычно море в этом регионе не замерзает, и это связано с мягким климатом.

Ранее мы рассказывали, что на Турцию обрушился сильный снегопад. В Стамбуле насыпало до 30 см.

Также показывали фото как в Херсонской области замерзло Азовское море.