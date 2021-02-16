Впервые за 25 лет замерзло Балтийское море. Туристы едут смотреть на редкое явление
В связи с мощными морозами в Европе замерзло побережье Балтийского моря. Местные жители утверждают что такого явления здесь не было как минимум последние 25 лет.
Об этом сообщает Euronews.
Редкое для этого региона зрелище наблюдается в польском курортном городе Мендзыздрое. Там лед простирается на сотни метров от берегов. Посмотреть на непривычные зимние картины приехало множество местных жителей и туристов.
Также толстым слоем льда покрылось побережье Балтийского моря в Калининградской области (Россиия). Обычно море в этом регионе не замерзает, и это связано с мягким климатом.
Ранее мы рассказывали, что на Турцию обрушился сильный снегопад. В Стамбуле насыпало до 30 см.
Также показывали фото как в Херсонской области замерзло Азовское море.
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