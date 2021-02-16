Военно-морские силы (ВМС) США планируют вывести из флота и списать патрульные катера проекта Mark VI, которые собирается купить Украина, из-за дороговизны в обслуживании, небольшого размера и слабой мощности.

Об этом пишет The Drive.



Все двенадцать таких катеров, самый старый из которых был куплен шесть лет назад, могут вывести из состава флота уже к концу 2021 года. Такие катера очень дорогие в обслуживании и могут не пригодится в военных действиях.

"В сценариях военных действий против равных наций [таких как Россия или Китай] считалось, что Mark VI на самом деле не нужны (учитывая их небольшой размер и ограниченную ракетную огневую мощь)", - сказал генерал-майора Корпуса морской пехоты США Трейси Кинг.

Напомним, в июле прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI и оснащения к ним. Ранее называлась цена на катера - 600 миллионов долларов, что эквивалентно почти 16,45 млрд гривен. Таким образом каждый катер обойдется Киеву более, чем в миллиард гривен.

Также сообщалось, что в Вашингтоне отметили, покупка катеров улучшит способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам.