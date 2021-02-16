В Государственный экспертный центр Минздрава Украины в понедельник, 15 февраля, поступила заявка на регистрацию вакцины от коронавируса производства Oxford/AstraZeneca, которую для экстренного применения уже одобрила ВОЗ.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья министерства.

"Вчера, 15 февраля 2021 года, в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины была подана заявка о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против Covid-19 под обязательство для экстренного медицинского применения", - сказано в сообщении.

В ЦОЗ напомнили, что ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и дала "зеленый свет" на использование этой вакцины во всем мире в рамках инициативы COVAX. Предварительно вакцина от Oxford/AstraZeneca получила разрешение на экстренное применение в Великобритании, Европейском Союзе и Индии.

Ранее Украина получила информацию от COVAX о поставках вакцин от производителя Oxford/AstraZeneca в количестве 2,2-3,7 млн доз в первом-втором квартале 2021 года. Также вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, минимум, 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале 2021 года.

Напомним, Польша перепродаст Украине 1,2 миллиона доз вакцины от AstraZeneca.

Также мы писали о том, что в AstraZeneca признали неэффективность своей вакцины от штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР.