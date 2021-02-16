В ближайшие недели правительство Шотландии определит конкретные сроки, в которые пройдет второй за семь лет референдум о независимости страны от Великобритании, а также сформулирует точные вопросы.

Об этом пишет The National.

18 сентября 2014 года прошел референдум о независимости Шотландии.

Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании.

Но в 2016 году большинство участников общебританского референдума по Brexit высказались за то, чтобы покинуть ЕС, а шотландцы проголосовали против.

После этого правящая Шотландская национальная партия (ШНП, которая выступала за независимость и победила на выборах за пару месяцев до референдума по Brexit) поставила цель провести новое голосование, поскольку ситуация изменилась.

В мае в Шотландии должны пройти парламентские выборы, на данный момент ШНП занимает 64 из 129 мест в парламенте, то есть не хватает всего одного голоса до большинства. По данным опроса, который провели в феврале этого года, по итогам новых выборов в парламент может попасть 71 депутат от этой партии. То есть ШНП получит большинство голосов и сможет принять законопроект о референдуме.

Первая министр Шотландии Никола Стерджен ранее заявила, что решение о выходе Великобритании из Евросоюза противоречит желанию шотландцев, поэтому Шотландия должна обрести независимость.

Напомним, в мае 2019 года правительство Шотландии опубликовало законодательство о проведении второго референдума о независимости до 2021 года. Осенью прошлого года Никола Стерджен заявила, что повторный референдум пройдет в 2021 году.

Также сообщалось, что Шотландия сможет провести референдум даже при отсутствии согласия британского премьера Бориса Джонсона.