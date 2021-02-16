Германия намеренна убедить Соединенные Штаты отказаться от санкций против строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет Financial Times.

В частности, власти Германии рассматривают возможность применения механизма, который позволит немецкой стороне самостоятельно перекрыть газопровод если Россия, например, окажет давление на Украину.

"Как только "Северный поток-2" будет завершен, у нас будет возможность остановить подачу газа, когда мы сочтем это необходимым. Таким образом, мы можем получить совершенно иную возможность оказывать влияние на Россию", - заявил депутат от Христианско-демократического союза Андреас Ник.

В Берлине ожидаются, что с приходом на пост госсекретаря США Энтони Блинкена будут отменены санкции в отношении российского газопровода. При этом в издании сообщают, что новая администрация Белого дома планирует наладить отношения с Берлином. В частности, США рассматривают Германию как важного союзника в вопросе противостояния Китаю, переговоров с Ираном и изменению климата.

Ранее мы рассказывали, как сообщали СМИ, Германия хочет откупиться от санкций США по "Северному потоку-2" за 1 миллиард евро.

Также сообщали, что в водах Дании возобновили работы по укладке трубопровода. Строительство двух ниток "Северного потока-2" в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года.