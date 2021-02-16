Пошел второй месяц с тех пор, как Украина подписала свой первый коммерческий контракт по вакцине от коронавируса - и договорилась о закупке китайской Coronavac.

Но препарат в страну так и не поступил - хотя власти обещали, что эта вакцина станет первой, которую получат украинцы уже в феврале. Чуда не произошло даже после того, как 8 февраля препарат прошел официальную регистрацию в Китае - это было сигнальным условием начала поставок Украине.

Почти сразу после регистрации "Коронавака" в Поднебесной, НАБУ и САП - две структуры, созданные при поддержке Запада - начали расследование по закупкам этой вакцины. В которых нашли признаки коррупции (накануне об этом заявляли активисты, которых принято относить к "соросятам").

Раздраженный министр здравоохранения Максим Степанов сегодня даже заявил, что такими действиями Украину толкают на закупки российского "Спутника V".

Разбирали подоплеку скандала, из-за которого срываются поставки вакцин в страну.

В чем претензии к вакцине из Китая?

О том, что Украина закупит "Коронавак" стало известно перед новым годом - 30 декабря. Официальный релиз выпустил Офис президента. Речь шла о двух миллионах доз, которые оплатит государство. Первые 700 тысяч ожидались уже в феврале, остальные - до мая.

Проблем с этим контрактом было две. Первая - началась критика китайской вакцины. Ее доказанная эффективность равнялась 50-60 процентам, что ставило препарат на уровень сомнительного - получается, что шанс на иммунитет от ковида после этой прививки - один к двум.

При этом цена, заложенная в контракт - и тут возникает вторая проблема - 18 долларов или 504 гривны за дозу. Что выше, чем цены, по которым Евросоюз покупает американские вакцины. Причем стоимость заложена в контракт не с производителем, а с посредником - украинской фирмой "Лекхим". Которой уже перевел почти миллиард гривен полной предоплаты.

В организации "Пациенты Украины" возмутились данной ценой. Кроме того, началась полемика министра Максима Степанова и главы госпредприятия по закупкам Арсена Жумадилова ("Страна" о ней уже рассказывала). Тот заявил, что стоимость закупаемой вакцины как минимум на доллар выше, чем могла быть.

"Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика. На сегодня мы действительно могли иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинам", - написал Жумадилов в Facebook 3 января.

Также он упрекнул МОЗ в запоздалой работе с поставщиками. И в отсутствии контрактов, заключенных летом и осенью, как это делали другие страны. Когда цена могла быть еще ниже.

Но в целом главный посыл Жумадилова касался того, что министр лично определил единственного поставщика - компанию "Лекхим". Что, вкупе с завышенной, по его мнению, ценой, намекало на коррупционную составляющую.

Степанов на это заявлял, что присутствие именно этого посредника было условием китайцев. Поскольку "Лекхим" намерена продавать "Коронавак" и на коммерческом рынке, планируя завезти в страну еще несколько миллионов доз вне рамок бюджетного заказа.

При этом на самом деле было непонятно, действительно ли стоимость препарата могла быть ниже - или же имеет место внутренний конфликт между Минздравом и госпредприятием.

Тем более, что сам Жумадилов говорил, что в Китае эта вакцина продается населению существенно дороже (почти по 30 долларов за ампулу), а в Индонезии - дешевле (по 13 долларов). Индонезийскую стоимость чиновник объяснил тем, что страна позволила Китаю тестировать свою вакцину и часть работ по ее разливу взяла на себя. Чего не было в Украине.

Так или иначе, тему подхватили антикоррупционные активисты. "Пациенты Украины" связали руководство "Лекхима" с экс-министром здравоохранения Раисой Богатыревой. При этом у них не вызвало вопросов, что компания была официальным спонсором партии "Голос".

После этой артподготовки делом занялось НАБУ.

Уголовное дело и реакция Минздрава

Производство против китайского контракта МОЗ инициировало по сути само ведомство Артема Сытника. Дело было возбуждено по заявлению Общественного совета при НАБУ.

Громрада 19 января обратилась к руководству Бюро - и 3 февраля там начали следствие.

Интересно, что "общественные советники" отдельно заявляли, будто переговоры с поставщиками китайских вакцин начинались вообще с трех долларов (чего в госпредприятии "Медзакупки" не утверждали).

Активисты при НАБУ сообщили, что дело расследуется по статье "Злоупотребление властью" с тяжелыми последствиями - и карается обязательным сроком от 3 до 6 лет лишения свободы плюс штраф.

"Обнародована цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в ​​мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%. Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", - указали в Общественном совете и показали подтверждающий открытие дела документ.

В МОЗ сегодня подтвердили, что следственные действия начались.

"Сегодня Минздрав получил от НАБУ требование о предоставлении информации обо всех переговорах с производителями вакцин против COVID-19. Министр сразу дал поручение для подготовки всех необходимых документов, которые будут отправлены в НАБУ течение дня, вместо определенных трех дней", - заявил на брифинге во вторник Максим Степанов.

При этом он разразился в адрес антикоррупционного ведомства критикой. Он заявил, что НАБУ срывает вакцинацию в Украине. А из-за уголовного дела страна теряет доверие остальных поставщиков.

Все это, по мнению министра, в итоге может оставить Украину без вакцин, и тогда придется обращаться за помощью к России и закупать "Спутник V".

Правда, изложив такую перспективу, Степанов, сам себе противореча, заявил, что это недопустимо. Видимо, российскую вакцину решили упомянуть в качестве риторического приема в стиле: "кто против Минздрава - тот агент Кремля".

"Это (уголовное дело - Ред.), в свою очередь, открывает прямой путь для поставки вакцины "Спутник-V". Однако Минздрав считает использование российской вакцины недопустимо. Это игра против Украины, украинских медиков и граждан в целом. И она продолжается", - заявил министр.

Что теперь будет с китайской вакциной?

Так или иначе - но теперь судьба "Коронавака" в Украине остается туманной.

Поставку вакцины неделю назад уже перенесли с февраля на апрель. Об этом со ссылкой на "Лекхим" заявило госпредприятие "Медзакупки Украины".

Причин срыва сроков не озвучили. Однако об этом стало известно уже после того, как НАБУ открыла уголовное дело по этому контракту. Уже данное совпадение выглядит очень показательным.

Относительно того, что происходит с первым украинским контрактом на вакцины, есть две версии.

1. Борьба "соросят" с министром Степановым - человеком Зеленского, который поставил МОЗ под свое прямое управление, хотя раньше это ведомство опекали прозападные активисты из обоймы Ульяны Супрун.

И здесь вакцина могла стать одним из поводов нанести удар по Степанову (безотносительно того, была завышена цена или нет).

2. Борьба проамериканских сил собственно с Китаем, который мог опередить Запад в поставках вакцин Украине. И, помимо имиджевой победы, застолбить за собой часть рынка.

О том, что такая борьба ведется в других сферах - не секрет. Так, американцы вынудили Украину забрать у КНР акции завода "Мотор Сич", Зеленский даже ввел против их владельцев санкции. Также мы рассказывали, как США заставили Киев заменить оборудование Huawei на такое же от компании Sisco.

Теперь же удар наносится и по вакцинам из Китая.

Неизвестно, связано ли это с неудовольствием американцев. Однако, когда пошли разговоры о закупках российского "Спутника V", посольство США в приказном порядке запретило брать эту вакцину. Нельзя исключать, что и относительно Китая в посольстве те же настроения.

Интересно, что при этом западных вакцин украинцам пока никто не присылает. Минздрав уже обещал поставки Pfizer или AstraZeneka с 15 февраля. Но они так и не начались. А Степанов заявил, что сроки могут перенестись до конца недели.

"Пока у поставщиков вакцины возник ряд технических препятствий логистического характера, они решаются ими в экстренном режиме", - объяснил сегодня министр.

То есть складывается парадоксальная ситуация - контракт с китайцами заблокирован. Остальные же договоренности по поставкам в виде договоров еще не существуют. Поэтому ожидаются поставки только в рамках гуманитарной помощи. Которые, понятное дело, придут не к оговоренной дате, а "когда дадут".

При этом действительно остается вопрос и к Минздраву, который на конец декабря согласовал только один контракт - с Китаем. Хотя другие страны начали заключать такие договора еще с лета.

И этот провал, независимо от "козней" против китайской вакцины - всецело на совести МОЗ и лично Владимира Зеленского.