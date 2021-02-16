В Японии из-за нехватки специализированных шприцев решили выбросить часть партии вакцины от коронавируса компании Pfizer. Об этом заявил генсек кабинета министров Кацунобу Като, передает ТАСС.

"Закупить нужное количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями", - пояснил Като.

Флакон с вакциной Pfizer рассчитан на шесть инъекций, но полностью извлечь его содержимое позволяют только специальные шприцы, а обычными удается выкачать лишь пять доз вакцины.

"Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать", - сказал Като.

Таким образом с помощью уже заказанной партии вакцин Pfizer удастся вакцинировать около 60 млн японцев вместо предусмотренных первоначальным планом 72 млн.

Использование вакцины Pfizer одобрили в Японии 14 февраля. Вакцинация начнется 17 февраля.

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