В пятницу, 19 февраля, начинается 9-й лунный день в знаке Телец, когда излишняя гордость и самоуверенность может обернуться против некоторых знаков Зодиака. Период противоречивый, когда главное - не поддаваться обману и авантюрам, отрицательной энергии дня и витающим в воздухе соблазнам, держите себя в руках.

Наибольшую опасность день может таить для Овнов, Водолеев и Рыб. Поэтому ниже приводим подробный астрологический прогноз для этих знаков Зодиака на сегодняшний день.

Овен (21.03 - 20.04)

Овен коллекционирует победы и достижения, а также влюбленные в него сердца. И как только добивается результатов на одном поприще, устремляет свой взгляд на новую, еще более неприступную добычу или вершину. Женщина-Овен привыкла чувствовать себя императрицей, а мужчина этого огненного знака видит себя уникальным. Чтобы заслужить доверие Овна, нужно поразить его умом и перещеголять в плане гордыни.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи от природы наделены космическим шармом и нереальной харизмой, поэтому вам просто находить общий язык с любым человеком. Являясь лидером по натуре, вы способны повести за собой толпу. Но сильно не обольщайтесь. Сегодня существует риск допустить серьезный просчет, если собственную значимость помножить на хвастливость. Такое сочетание недопустимо и проблематично для представителей этого знака. Весьма вероятно, что последствием дня станет желание спрятаться в убежище и пережить досадный промах в одиночестве.

Рыбы (21.02 - 20.03)

В этих эстетах, аристократах и филантропах иногда будто существует несколько личностей одновременно. Одна из них - под маской милой любезности, другая - кусающий сарказм. И никогда не знаешь наверняка, какая из граней характера проявится в конкретной ситуации. Рыбы редко показывают свое высокомерие, чтобы не выглядеть смешно. Обычно они относятся к окружающим спокойно до тех пор, пока их намерено не спровоцируют. В этом случае представители знака готовы дать сдачи.

Всем остальным знакам Зодиака сегодня звезды рекомендуют быть наравне с другими, а не ставить себя на ступеньку выше. Ваша сдержанность и дружелюбное станут лучшим оружием с пафосом и высокомерием других.

Как мы писали, в пятницу, 19 февраля, хорошие новости ждут "водные" знаки: Раков, Скорпионов и Рыб.

Также впереди нам предстоит пережить мощную магнитную бурю и окончание периода ретроградного Меркурия.