В ходе заседания во вторник, 16 февраля, Верховная Рада поддержала проект постановления №4655 об обращении к мировому сообществу с просьбой усилить санкции против России за аннексию Крыма.

За документ проголосовали 314 народных депутатов.

Обращение адресовано к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, правительствам и парламентам стран мира. Украина просит осудить действия РФ, направленные против территориальной целостности и суверенитета страны.

"Усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы, продолжать политику непризнания попытки аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополь", - сказано в проекте постановления.

Нардепы просят партнеров противодействовать милитаризации Крымского полуострова; требовать от России прекратить агрессивные действия в Черноморском регионе, практику перекрытия для торгового судоходства значительных районов акватории Черного и Азовского морей под предлогом военных учений, практику блокирования украинских портов с использованием гибридных методов.

"Требовать от Российской Федерации прекратить попытки расширения своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру на временно оккупированных территориях АР Крым, использование захваченных украинских предприятий оборонной промышленности и предоставить мировому сообществу четкие заверения о неразмещении на временно оккупированных территориях Украины ядерного и другого оружия массового уничтожения", - говорится в документе.

также Рада просит у партнеров требовать от РФ прекратить насильственное перемещение незаконно осужденных граждан Украины из Крыма в Россию, а также "депортацию гражданского населения" Крыма.

Рада призывает применять все возможные виды санкций к физическим и юридическим лицам, органам государственной власти РФ, органам оккупационной власти федерации, причастным к оккупационной политике на временно оккупированных территориях Украины и системным нарушениям прав человека.

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