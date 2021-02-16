Пара влюбленных из Харькова, сковавшая себя цепью на День Валентина в украинской столице, пожаловалась на отеки рук. По их словам, в ближайшем времени цепи могут снять.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал "Харьков 1654" во вторник, 16 февраля.

Александр и Виктория приехали в Киев из Харькова на День святого Валентина, 14 февраля, и сковали себя цепью возле скульптуры Единение на Днепровской набережной, чтобы попытаться прожить так три месяца, попав таким образом в Книгу рекордов Украины.

Цепь опломбировали, чтобы влюбленные не пытались снять ее тайком. Теперь молодые люди жалуются на боль в руках. На ролике видно, что у девушки после сварки остались ожоги. Как сказал Александр, "шутки закончились" и цепь, скорее всего, снимут в ближайшее время.

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