Депутаты межфракционного объединения Рады "За Кубань" по случаю Дня независимости Кубани надели на заседание парламента футболки с названием региона.

Соответствующее фото в Telegram-канале опубликовал нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончарекно.

"Друзья, сегодня отмечаем День независимости Кубани! 16 февраля 1918 была провозглашена независимость Кубанской народной республики. Нам важно помнить об этой дате, ведь Кубань - это еще одно государство, которое создали украинцы. И если Россия - это "тюрьма народов", то Кубань станет наших "островом свободы"! Ждем в семье вольной, новой!" - написал Гончаренко.

На снимке он и его шесть коллег по объединению позируют в футболках с надписью "Кубань" с буквами У и А в цветах украинского флага.

Напомним, межфракционное объединение "За Кубань" создали в Раде в октябре 2019 года. Руководителем стал нардеп Гончаренко. Задачей данного объединения провозглашалось "возвращение в культурное, политическое, социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев".

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