Сегодня, 16 февраля, Верховная Рада 325 голосами "за" приняла во втором чтении законопроект №2695.

Документом предусмотрено увеличение штрафов за нарушение ПДД, в том числе: за пьяную езду, бегство с места аварии, передвижение не пристегнутым, беседу по телефону без гарнитуры, проезд на запрещенный сигнал светофора, неправильный обгон и много другое.

Повышена сумма наказания не только для водителей, но и для пешеходов и велосипедистов.

При этом было отклонено одно из самых резонансных предложений - внеплановые проверки, во время которых бы полиция выявляла пьяных водителей.

"Страна" рассказывает обо всех введенных штрафах и других нововведениях.

Документы и как их правильно предъявлять

Законопроект предписывает возить при себе:

водительское удостоверение,

регистрационный документ автомобиля,

полис обязательного страхования ОСАГО,

документ о покупке - продаже авто,

таможенную декларацию (при наличии),

документ о провозе опасного груза (при наличии).

Указывается, что все это также может быть в электронном виде - Кабинете водителя.

Особое внимание обращает появление в финальной версии законопроекта договора о покупке машины, который теперь нужно возить с собой. Эту норму добавили сегодня, перед вторым чтением.

В комитете разъясняли, что обязательство носить договор нужно лишь для того, если покупатель авто едет ставить его в МРЭО на регистрацию. Обычным водителям, у которых с собой техпаспорт, возить договор не понадобится.

Ключевая претензия водителей после принятия законопроекта в первом чтении заключалась в том, что они должны будут отдавать в руки свои права. Как известно, в этом есть коррупционный риск: полицейские забирают удостоверение, водитель вынужден идти за ними и там человека могут склонять к даче взятки.

При этом ко второму чтению формулировка осталась следующая:

"Предъявить документы в бумажном или электронном виде таким образом, чтобы полицейский мог прочитать и зафиксировать данные". Это можно интерпретировать как то, что документы можно держать в своих руках и с них полицейских будет читать. То есть отдавать копу в руки права и техпаспорт необязательно.

Выходить из машины необязательно

В случае сигнала об остановке водитель обязан:

а) остановить автомобиль с соблюдением ПДД,

б) держать руки в поле зрения полицейского (то есть на руле),

в) предъявить документы описанным выше способом,

г) находиться в автомобиле.

При этом была отклонена поправка о том, что выходить из автомобиля нужно по требованию полицейского. То есть водители могут остаться в авто даже после просьбы выйти.

Осмотр машины полицейский обязан снимать на видео. Запись должна быть приобщена к протоколу об административном нарушении.

В случае, если полицейский не может проводить видеосъемку, во время осмотра обязательно должны присутствовать два свидетеля.

Также Верховная Рада проголосовала за поправку о том, чтобы об инспекциях на дорогах предупреждали знаки. То есть теперь проверки "из-за кустов" будут невозможны.

С другой стороны, никто не мешает полиции, как и сейчас, делать мобильные засады с радарами. И, когда мимо них проносится нарушитель, ехать за ним и принуждать к остановке проблесковыми маячками. Для этого отдельные знаки не нужны.

Интересно, что комитет изначально эту правку отклонил на основании того, что законопроект и так предполагает наличие на дорогах предупреждающих знаков. Но в итоге нардепы еще раз проголосовали за эту норму.

Внеплановые проверки не ввели

Одно из самых резонансных новшеств - остановка без объяснения причин для с целью осмотра водителей на предмет алкогольного или наркотического опьянения - не ввели.

Против этого на сайте президента после первого чтения законопроекта была размещена петиция. Правда, набрала она 721 голосов из 25 000 необходимых и была отклонена.

Рассказываем, когда хотели проводить такие проверки на дорогах:

ежедневно в ночное время - с 22:00 вчера до 8:00 утра.

в праздничные дни (круглосуточно),

в выходные дни (круглосуточно),

на следующий день после выходных и праздников.

Отметим, что по факту такие проверки проводятся явочным порядком и сейчас. Полиция рассчитывает на юридическую неграмотность украинцев и по утрам на выходных периодически ставит посты, где пытается ловить водителей "подшофе".

То есть депутаты оставили эту деятельность вне рамок закона. И сейчас нельзя по-прежнему останавливать водителей без причины (исчерпывающий список оснований для остановки мы публиковали здесь).

Новые штрафы для водителей

340 гривен за превышение скорости от 20 до 50 км/ч. Было 255.

3400 гривен за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч.

Это одна из самых важных норм законопроекта. Сейчас этот штраф - 510 гривен, то есть рост в шесть с половиной раз.

На практике, это значит, что такую сумму придется выложить, если едешь по городу 100-130 километров в час (вместо разрешенных 50 или 80-ти). А по автостраде таким образом придется раскошелиться за 140-180 км/ч (вместо 90 и 130-ти).

425 гривен за езду без прав - если они есть, что водитель не может их предъявить сейчас.

510 гривен за такие нарушения:

не пристегнутый ремень;

отсутствие шлема у мотоциклиста;

неосвещенный номерной знак;

разговор по телефону за рулем без гарнитуры;

нарушение правил проезда перекрестков, остановок,

проезд на запрещающий сигнал светофора,

нарушение правил обгона.

680 гривен за непредоставление преимущества в движении "скорой", полиции или аварийной службе.

850 гривен за нарушение, которое привело к ДТП.

1445 гривен за создание аварийной ситуации.

3400 гривен за бегство с места ДТП. До принятия законопроект штраф составлял 255 гривен. То есть этот штраф вырос в 13 раз.

3400 гривен за езду без прав - если они отсутствуют в принципе.

17 000 гривен за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (сейчас - 10 200 гривен).

20 400 гривен за езду без прав - если водитель их лишен.

34 000 гривен с лишением прав на три года за повторную езду пьяным.

51 000 гривен с лишение прав на 10 лет и конфискация авто за езду в пьяном виде в третий раз.

Новые штрафы для пешеходов и велосипедистов

255 гривен за переход дороги в неположенном месте (сейчас 51 гривна).

340 гривен за нарушение ПДД велосипедистами.

680 гривен за нарушение ПДД велосипедистами в нетрезвом виде.

850 гривен за создание велосипедистами аварийной ситуации.

Штрафы для водных мотоциклов

Принятым законам вводятся штрафы для водителей, которые управляют речным, морским, малым, спортивным судном, в том числе водным мотоциклом.

17 000 гривен или до 10 суток ареста с лишение прав на водным транспорт на три года за управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

25 500 гривен или до 15 суток ареста за управление в пьяном виде без прав на водный вид транспорта.

20 400 гривен и лишение прав на три года на весь водный транспорт за пьяную аварию на воде.

Как будут лишать водительских прав и как их потом вернуть

Вступление в силу лишения водительского удостоверения наступает после внесения этих сведений в единую информационную систему МВД Украины.

В постановлении должен быть прописан срок, на который изымают права. После чего водитель обязан немедленно сдать свои права в Нацполицию.

Если водитель не сдал права и это выяснится во время проверки, то их может изъять полицейский на месте.

После истечения срока временного срока лишения прав водитель обязан обратиться с заявлением, чтобы документ вернули.