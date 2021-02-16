Финансовый комитет Верховной Рады наработал два законопроекта, благодаря которым автомобили, ввезенные в Украину до 31 декабря прошлого года включительно можно будет растаможить примерно за 1000 евро.

Об этом на брифинге после заседания фракции "Слуга народа" рассказал заместитель главы финкомитета Александр Ковальчук.

По словам нардепа, законопроекты касаются автомобилей на еврономерах, которые завезли в Украину до 31 декабря 2020 года. В комитете решили снизить стоимость растаможки до около 1000 евро.

"Будет стоить в среднем до 1000 евро. Это зависит от трех показателей: возраст автомобиля, тип двигателя и объем двигателя. То есть стоимость автомобиля больше во внимание не принимается. Это разовая акция? Да, но мы очень хотели бы, чтобы это окончательно решило проблему "еврономеров", — сказал он.

Ковальчук добавил, что комитет продолжит работать в этом направлении, чтобы снизить стоимость растаможки и для тех, кто будет ввозить авто на еврономерах в будущем.

Ковальчук о стоимости растаможивания - с 1:11:42

Напомним, в конце октября 2020 года Кабмин согласовал штрафы для владельцев "евроблях". За опоздание с растаможкой коммерческой или личной машины на еврономерах в Украине предусмотрен штраф в размере 8 500 грн, в случае повторного нарушения - 170 000 грн.

Также мы рассказывали, как после решения Кабмина о штрафах "евробляхи" устроили Автомайдан. Они требовали от властей дешевой растаможки и новых налогов.