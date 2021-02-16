Во вторник, 16 февраля, Рада рассмотрит во втором чтении законопроект №2695, предполагающий ужесточение ответственности за отдельные нарушения правил дорожного движения, в том числе - за пьяную езду и превышение скорости. По этому случаю замглавы МВД Антон Геращенко пришел в Раду в кофте с надписью "Я за 2695. Вместе остановим убийц на дороге".

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Закон №2695, который мы называем "вместе остановим убийц на дорогах" предусматривает очень непопулярные меры. За повторное вождение на протяжении года в состоянии алкогольного опьянения суд может дать альтернативный административный арест - до 10 суток, а также суд может решить - забрать авто у того, кто второй раз садится пьяным за руль, продать и компенсировать ему деньги", - сообщил Геращенко.

По словам Антона Геращенко, в Министерстве внутренних дел не хотели бы, чтобы люди вообще садились за руль в состоянии алкогольного опьянения.

"Пожалуйста, вызывайте такси, если вы выпили, звоните друзьям, но не садитесь за руль, если вы выпили", - сказал он.

Отметим, что в соответствии с законопроектом №2695, за езду в нетрезвом виде в Украине предлагают накладывать штрафы от 17 до 51 тысячи гривен (сейчас 10,2 тысячи), за превышение скорости - до 3,4 тысяч гривен.

Также предлагается повысить минимальный штраф до 510 гривен за такие распространенные нарушения:

не пристегнутый ремень;

отсутствие шлема у мотоциклиста;

неосвещенный номерной знак;

разговор по телефону за рулем без гарнитуры;

нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона.

За бегство с места дорожно-транспортного происшествия предлагают повысить штраф с 255 до 3,4 тысяч гривен. Такой же штраф в размере 3,4 тысяч грн предлагают ввести за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч. При этом за превышение скорости от 20 до 50 км/ч хотят штрафовать на 340 грн.

За непредоставление преимущества в движении авто "скорой", полиции или аварийной службе штраф повысят с 510 до 680 грн. За создание аварийной ситуации придется заплатить 1445 грн, а за нарушение, которое привело к ДТП - 850 грн.

За езду без прав предлагают ввести штраф в 425 грн, если же у водителя нет прав - 3,4 тысячи грн. Водителей, которые были лишены прав, будут штрафовать на 20,4 тысяч грн.

Пешеходам, которые переходят дорогу в неположенном месте, грозит штраф в 255 грн (ранее был 51 грн). За нарушение ПДД велосипедистами штраф повысят до 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде - 680 грн, за создание аварийной ситуации - 850 грн.

Напомним, в конце прошлого года в Украине начали штрафовать за нарушение ПДД водителей "евроблях".

Также мы писали о том, что камеры автофиксации нарушений ПДД помогли украинским копам выписать более миллиона штрафов за полгода.