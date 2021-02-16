Скандал разгорается в Киевсовете, где фракция "Голос" соберется на внеочередное заседание для решения вопроса об исключении из партии депутата Константина Богатова. Причиной этого стал инцидент, случившийся 14 февраля, в День всех влюбленных в коммунальном кинотеатре "Братислава" в Киеве.

Депутат Киевсовета Богатов ударил комика Влада Капицу из ток-шоу "Телебачення Торонто" и разбил ему очки прямо во время его стендап-концерта. Об этом сообщается на странице ток-шоу в Facebook, сценаристом и соведущим которого является Капица.

Константин Богатов. Фото: kyivcity.gov.ua

"Господин Константин Богатов слушал комика, который выступал перед Владом, и услышал страшное - матюки! Он решил всех защитить от такого аудиального надругательства, встал и начал выяснять, что же си происходит: слова плохие звучат", - говорится в сообщении.

После короткого диалога с Владом Капицей, в котором Константин Богатов заявил, что "матов здесь не будет", депутат накинулся на выступающего с кулаками и сорвал представление.

"Параллельно зрители вызвали полицию, Влад вместе с другими людьми вывел господина Константина из зала. Стендап продолжился, полиция приехала чуть позже и предложил Богатов покинуть помещение.

⠀

Константин Богатов извинился сегодня перед Владом отметив, что применять силу было нецелесообразно, но и мат - это неправильно", - говорится в сообщении.

У комика после инцидента остались синяки, также у него сломаны очки.

Ранее "Страна" писала о том, что как в Киеве случилась поножовщина из-за русского языка и при чем тут соратник Тягнибока.

Также мы сообщали, что под Одессой сельскую депутатку от "Слуги народа" избил неизвестный.