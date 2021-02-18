Сегодня начинается 8-й лунный день в знаке Телец. Это особенный день, который подарит знакам Зодиака возможность кардинально измениться и насытиться энергией. Три знака Зодиака - Тельцы, Весы и Козероги - обладают силой, которая поможет остальным вернуть веру в себя.

Для них подробный астрологический прогноз на сегодня.

Тельцы (21.04 - 21.05)

Этот знак Зодиака - настоящий змей-искуситель, мыслитель и философ. С одной стороны, он эмоциональный и чувственный, с другой - изворотливый и язвительный. С таким товарищем вы сумеете научиться выходить сухим из воды, станете успешными и состоятельными. Дамы обычно лишаются рассудка от одного взгляда мужчины-Тельца, но отношения с ним непростые из-за его требовательности и склонности нарушать личные границы. Сегодня - значимый день для тех, кто пытается ужиться с Тельцами. Главное в общении с ними - избегать открытых конфликтов и уметь сглаживать острые углы.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы обладают прекрасными манерами и тонким чутьем. В их характере - море энтузиазма и дружелюбия особенно тогда, когда дело касается достижения цели. Знакомых этого знака подкупает их надежность и легкость в общении, а также честность, справедливость, хороший вкус и терпеливость. Это прекрасный сотрудник, мудрый друг, верная супруга и хорошая хозяйка. Наверное поэтому Весы способны полностью изменить вашу картину мира и научить легче относиться к любовным отношениям, принимая партнера таким, какой он есть - с его положительными сторонами и недостатками.

Козероги (22.12 - 20.01)

Это серьезные представители Зодиака, далекие от сантиментов. Они привыкли завоевывать расположение людей своими поступками, а не лестью или подарками. Рядом с этим земным знаком можно воспитать в себе такие качества, как пунктуальность и умение держать слово. Это прекрасный друг, готовый всегда прийти на помощь в трудную минуту. Как правило, Козероги в жизни успешны и состоятельны благодаря своей настойчивости и трудолюбию. Если в вашем окружении есть представитель этого знака, сегодняшний день принесет финансовое благополучие и ознаменуется рядом побед.

Всем остальным знакам Зодиака звезды советуют смахнуть с плеч неприятности, которые настигали вас в прошлом, чтобы позволить прошлому негативу сгореть без остатка.

Напомним, с 15 по 21 февраля у многих эмоции могут взять верх на разумом, поэтому важно быть на стороне уравновешенных лидеров, которые принесут удачу деловым переговорам.

Ретроградный Меркурий до 21 февраля будет оказывать влияние на знаки Зодиака, поэтому февраль обернется периодом вызовов для Скорпионов и принесет доходы Девам.