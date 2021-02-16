Самолет с украинцами, которые несколько дней не могли покинуть Занзибар, утром 16 февраля приземлился в Киеве.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании SkyUp.

"После дозаправки и предоставления горячего питания пассажирам в Анталии самолет прибыл в "Борисполь" в 9:47 16 февраля. Этим рейсом доставлен и весь багаж туристов", - говорится в сообщении.

Напомним, около двухсот украинцев не могли вылететь с Занзибара (Танзания) из-за поломки самолета. Людей долгое время держали в аэропорту без еды и воды. Сухпайки раздали лишь под вечер, сообщив, что рейс отменен из-за непогоды в Киеве. Затем украинцев поселили в отель от аэропорта.

Среди застрявших на острове был руководитель Госмиграционной службы Украины Максим Соколюк и его возлюбленная Анастасия Зинченко, более известная, как "украинка с собачкой из Уханя".