Расследование Национальным антикоррупционным бюро Украины дела о возможных закупах Минздравом китайской вакцины от коронавируса Sinovac по завышенной цене негативно повлияет на переговоры с производителями.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга во вторник, 16 февраля.

"К чему приводят эти нападки - последствия коснутся каждого украинца. Украина уже теряет доверие от производителей вакцин. Подобные ситуации разрушают репутацию нашего государства. У нас и без того достаточно сложные переговоры, чтобы получить дополнительные дозы вакцин. Из-за грязных информационных атак производители начали выражать нежелание дальнейшего сотрудничества", - сказал он.

Степанов считает, что такие действия - это попытка срыва кампании по вакцинации в нашей стране.

"Речь идет о попытке срыва вакцинальной кампании. А это в свою очередь нам открывает путь к одной вакцине, которую нам так настоятельно предлагают. Моя позиция – не допустить на рынок Украину российскую вакцину", - заявил министр.

Кроме того, глава Минздрава считает дело НАБУ одним из инструментов информационной войны против команды министерства. В то же время он заявил, что предоставит в Бюро все необходимые документы на протяжении 24 часов.

"На предыдущей неделе все слышали об открытии дела НАБУ о закупке вакцин. Сегодня утром Минздрав получил от НАБУ требование о предоставлении информации обо всех переговорах с производителями вакцин от Covid-19. Я сразу же дал поручения о подготовке всех необходимых документов. Для их подготовки определено три дня, но я думаю, что на протяжении суток все эти документы будут переданы в НАБУ", - сказал он.

Степанов о расследовании НАБУ - с 1:57

Напомним, 3 февраля НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу при помощи частной фирмы-посредника.

В свою очередь Максим Степанов, комментируя данное расследование, заявил, что правительство ведет прозрачную политику по закупке таких препаратов.