В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции Украины.

Соответствующий законопроект №5070 появился на сайте парламента 15 февраля.

Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Текст документа пока не обнародован.

Напомним, в понедельник, 15 февраля, Кабмин одобрил законопроект, который, в случае принятия, приведет к увольнению главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал, что в одобренном правительством законопроекте о статусе НАБУ указано, что во время отбора нового директора полномочия директора будет исполнять первый заместитель директора Бюро. Также он добавил, что после решения Конституционного суда о незаконном назначении Сытника Кабинет Министров столкнулся с проблемой урегулирования ситуации, чтобы решить вопрос сотрудничества с Международным валютным фондом.