В Украину сегодня или завтра будет доставлена первая партия вакцины от коронавируса.

Полмиллиона доз препарата вылетели из Индии при участии главы Минздрава Максима Степанова. Сегодня он опубликовал видео с отгрузкой вакцины.

Теперь, по словам властей, со дня на день начнется вакцинация.

"Страна" отвечает на пять главных вопросов о том, какую вакцину привезли, чем она известна и по какому алгоритму начнется иммунизация.

1. Каким препаратом начнут вакцинацию в Украине?

В Украину прибывает вакцина под названием Covishield (Ковишилд; щит от ковида, - англ.) Ее производит индийская компания Serum Institute.

Ранее в Офисе президента представляли этот препарат как британскую "АстраЗенеку", которая производится в Индии. Это совсем не так.

На сайте производителя указывается, что Serum Institute делает только вакцину Covishield. AstraZeneka там упоминается только как отсылка к строению "Ковишилда" - производитель пишет, что их объединяет технология и общий принцип действия. Но саму "АструЗенеку" британцы производят на фармпредприятиях в Западной Европе. И ее в Украину не везут.

По данным The New York Times, индийский "Ковилидш" - эта версия британской "АстраЗенеки" для бедных стран.

"Covishield будет составлять значительную часть вакцин, распространяемых Covax в странах со средним и низким уровнем доходов", - объяснило разницу американское издание.

Разница между "Ковишилдом" и "АстраЗенекой" как минимум в цене. Производители заявляют, что за дозу индийской вакцины производитель просит около 200 рупий (2,74 доллара). Доза британского препарата стоит 4-5 долларов. При этом реальные цены, которые оказываются в контрактах, могут быть в несколько раз выше - это зависит от каждой конкретной страны, размера партии и срочности поставок.

Украинские власти цену индийской вакцины пока не публиковали. Но можно предположить, что стоить она будет для нас недешево.

Дело в том, что Украина объявила о договоренностях по "Ковишилду" только в начале февраля - да и то, тогда контракт еще не был подписан. Тогда как другие страны заключали договора с разработчиками и вносили предоплату, начиная с осени. Тем самым, "забивая" для себя более низкую цену за более высокие объемы поставок.

"Ковишилд" не рекомендован Всемирной организацией здравоохранения. Но в самой Индии, а так же ряде стран Азии и Африки ее уже применяют.

"АстраЗенека" - одобрена для экстренного применения. 16 февраля в Украине была подана заявка на регистрацию этого препарата в стране, в Евросоюзе это уже случилось. Зарегистрирован ли "Ковишилд" в Украине - пока таких данных нет.

"АстраЗенека" (и "Ковишилд") - это векторная вакцина, построенная на основе аденовируса шимпанзе.

Плюсы вакцины:

- дешевизна,

- удобное хранение - плюс 2...8 градусов по Цельсию.

Минусы вакцины:

- низкая эффективность - средний показатель около 70%,

- во время испытаний у людей были тяжелые побочные эффекты - от воспаления спинного мозга до смерти,

- в европейских страна признана неэффективной для людей 55-65 лет и старше,

- малоэффективна против новых штаммов коронавируса.

Из-за того, что минусов, как мы видим, вдвое больше, чем плюсов, в Европе "АстраЗенеку" не жалуют и сами потребители. Так, немецкая газета Bild недавно рассказала, что, в отличие от других вакцин, за "Астрой" в Берлине очередей нет вообще.

2. На сколько хватит первой вакцины?

В страну пока везут лишь полмиллиона доз. Этого хватит лишь на 250 тысяч человек. При этом власти говорили о планах совокупно закупить 12 миллионов "Ковишилда" и еще одной вакцины, которую собираются производить в Индии по американскому рецепту - Novavax.

Правда, реализуемость этих планов пока под большим вопросом. Практически все обещания и прогнозы Минздрава по количеству и маркам импортируемых вакцин пока не сбылись.

Чего стоит хотя бы эпопея о поставках китайской вакцины, которую обещали в феврале, а потом перенесли на апрель (да и эти сроки уже под вопросом из-за начатого НАБУ уголовного дела).

Также на февраль планировались поставки "гуманитарных" вакцин в рамках международной помощи Covax, но и этого не произошло. Всего таких доз украинцам обещали 8 миллионов.

Но пока видна тенденция к тому, что Украина будет получать вакцины микроскопическими дозами. Которые будут выдаваться только группам риска, а всё население охватить не смогут еще очень долго.

3. Кто получит первые прививки?

Все медицинские работники (врачи, средний и младший медицинский персонал), работающие в ковид-стационарах.





Все работники лабораторий, проводящих лабораторные исследования на Covid-19.





Все работники экстренной медицинской помощи, включая водителей.





Люди, которые находятся в специализированных учреждениях, и их работники (интернатах, домах престарелых).





Работники специализированных учреждений (интернатов, домов престарелых и т.п.).





Военнослужащие, ВСУ и Нацгвардию, которые участвуют в ООС.

Люди, которым сделают вакцину, обязаны будут продолжать носить маску и соблюдать дистанцию так же, как и все остальные граждане. До тех пор, пока эти правила не будут обменены по всей стране.

Отметим, что уже переболевшие коронавирусом могут, согласно рекомендациям ВОЗ, получать вакцину. В Украине об ограничениях для таких людей пока не заявлялось.

Также напомним, что первой же прибывшей в Украину вакциной обещал привиться Владимир Зеленский.

Правда, президент предрекал, что первой будет Pfizer, но его Украине пока не дали. Теперь Зеленскому, во исполнение обещания, нужно будет уколоть себе малоизвестный в мире "Ковишилд". Впрочем, для Зеленского, который уже переболел "короной", этот вопрос, возможно, будет и не так принципиален.

Зе говорил, что будет прививаться в прямом эфире. Интересно, станет ли президент вакцинироваться препаратом, который далеко не самый передовой в мире.

4. Где и как будет проходить вакцинация?

Власть запланировала два способа организации процесса вакцинации:

С помощью мобильных бригад по иммунизации.

Мобильные бригады будут выезжать к коллективам медиков, работников социальной сферы, педагогам, военнослужащим, а также туда, где доступ в учреждения здравоохранения затруднен или невозможен. Всего планируют привлечь до 600 таких бригад.

Вакцинация на базе пунктов прививок.

Медаботники будут проводить вакцинацию всех людей, которых направлены по предварительной записи. На базе поликлиник планируют дополнительно развернуть 4300 пунктов прививок.

5. Когда вакцину сможет сделать обычный гражданин?

Украинцев интересует, когда смогут сделать прививку те, кто не входит в группы риска.

Минздрав ранее опубликовал план бесплатной вакцинации от коронавируса на 2021 год.

В этот графике указывается, что "другие категории" (кто - непонятно) смогут предать прививку начиная с ноября.

Но, учитывая, что говорилось выше о многократных срывах планируемых поставок, можно сделать вывод, что обычные люди скорее всего не дождутся прививок в этом году. По крайней мере, бесплатных.

По данным внутреннего документа МОЗ, который оказался в распоряжении "Страны", ожидается, что вакцина на коммерческом рынке (и в частных медицинских учреждениях) может появиться во второй половине 2021 года. И делать ее, соответственно, можно будет платно.

Но это зависит как раз не от государства, а от частных структур.

Исходя из этих сведений можно предположить, что власти пока вовсе не планируют вводить бесплатную вакцинацию для всех граждан, как это было сделано во всех развитых странах мира.