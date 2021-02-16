Верховная Рада планирует сегодня рассмотреть законопроект, который практически полностью аннулирует урезание полномочий и.о. министра, которое было предусмотрено вступившим в силу в декабре прошлого года законом.

Не исключено, что именно поэтому власти не торопятся вновь вносить кандидатуру Юрия Витренко на пост первого вице-премьера и министра энергетики.

Так, Рада 16 февраля должна рассмотреть во втором чтении законопроект №4531 об изменениях к законодательству о госслужбе, в котором по инициативе лидера партии "Слуга народа" Александра Корниенко внесены важные поправки.

Если эти правки пройдут, то и.о. министров вновь получат полномочия сравнимые с полноценными министрами:

Определять приоритеты работы министерства, планы работы, утверждать отчеты об их исполнении.

Вносить премьеру предложения по назначению на должности первого замминистра, замминистров.

Назначать и увольнять руководителей предприятий, которые находятся в сфере управления министерства, принимать решения по их поощрению и привлечению к дисциплинарной ответственности.

Отменять полностью или в отдельной части акты территориальных органов министерства.

Поднимать вопрос о вознаграждении и привлечении к дисциплинарной ответственности первого зама, заместителей министров и госсекретаря (то есть, он может поднимать вопрос о премировании самого себя).

Определять обязанности первого замминистра, заместителей министра, распределять полномочия между чиновниками.

Принимать решения о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство.

Подписывать приказы министерства.

Только спустя 60 дней, если все еще не будет назначен министр, эти полномочия и.о министра аннулируются.

То есть правительство сможет каждые 60 дней назначать нового и.о. министра, который будет полноценным руководителем министерства.

Автор законодательных изменений по урезанию полномочий исполняющих обязанности министров Алена Шкрум сообщила "Стране", что депутаты будут требовать поставить на подтверждение поправок, которые учел комитет, чтобы не позволить принять законопроект о возвращении полномочий для и.о. в таком виде.

"Когда мы принимали поправку по урезанию полномочий и.о. министров, мы хотели простимулировать правительство выполнять закон и не допускать, чтобы министерства долгие месяцы возглавляли люди в статусе и.о. Ведь если у чиновника в статусе и.о нет полномочий, его кандидатуру будут вынуждены вносить в зал и назначать официально. Эта правка хорошо сработала в отношении Витренко. Но поскольку они не могут проголосовать за его кандидатуру и вошли в клинч, ОП отказывается предлагать другую кандидатуру, то получается, что ему хотят вернуть все полномочия. Это же очень удобно - управление в ручном режиме. Но мы говорим, что нет, друзья, должны быть какие-то ограничения. Кто вы такой, за вас никто не голосовал. Вы можете подписывать какие-то приказы, но вы не можете, например, продавать предприятия, никаких увольнений людей и так далее", - сказала "Стране" Шкрум.

Напомним, "слуги народа" сняли с повестки дня фракции вопрос по Витренко.

Также мы писали о том, что в "Слуге народа" дали понять, что голосов в Раде для утверждения Витренко министром энергетики недостаточно.