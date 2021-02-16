Во вторник, 16 февраля, интернет-газете "Страна" исполняется пять лет. За это время, несмотря на давление со стороны власти, нашей команде удалось вывести сайт на лидерские позиции с миллионами просмотров в день, создать YouTube-канал, где уже полмиллиона подписчиков, запустить быстро растущий телеграмм-канал.

О 5-летии "Страны" в Facebook рассказал главный редактор издания Игорь Гужва:

"5 лет назад Рада пыталась уволить премьера Яценюка, генпрокурор Шокин подал в отставку, но для нас этот день вошел в историю совсем по другому поводу: 16 февраля 2016 года мы запустили "Страну".



Для меня лично это был новый опыт.



До того я был главным редактором газеты "Сегодня", где в редакции в лучшие времена было до 100 человек. До того я руководил холдингом "Вести", где на пике развития работало почти 1000 человек. "Страну" мы запустили с коллективом в чуть более десяти человек.



Многие крутили пальцем у виска и не понимали – на что мы рассчитываем? Зачем и о чем еще один сайт ко множеству других? Но, как ни парадоксально, именно такой формат и стал суперуспешным.



Небольшая, но очень крутая команда, которая может достигать грандиозных результатов. Максимальная концентрация усилий на главных темах, о которых говорит страна. Или будет говорить, когда мы напишем. Пишем и говорим только о важном. Четко, ясно, понятно.

Постоянное расширение нашей "экосистемы" - не только сайт, но и YouTube, телеграмм-канал, а в ближайшем будущем – и многое другое. Производственные процессы, не привязанные к огромным офисам. Мобильность, которая позволяет нам работать в любых условиях. Редакционная позиция, которая не подстраивается под настроение власти.



Это, собственно, и есть наша философия.



Она позволила нам достичь очень много. Создать сайт с миллионами просмотров в день. YouTube-канал, где уже полмиллиона подписчиков. Быстро растущий телеграмм-канал.



Она же помогла выдержать невероятное давление. Когда против нас работала вся репрессивная машина государства, фабриковались уголовные дела, а меня бросили в тюрьму.



Она же позволяет нам быть готовым и к новым испытанием. Переход на удаленку, дистанционное управление процессами – это все у нас работало еще до пандемии.



Никто не знает точно, что нас ждет в будущем – какие политические перемены в стране или потрясения мирового масштаба.



Но уверен в одном – команда "Страны" будет продолжать работать. Работать для вас.



И спасибо огромное друзья за то, что вы с нами!".

Напомним, днем ранее, начиная с 15:15, сайт "Страны" находился под мощнейшей DDoS-атакой. Из-за этого в течение нескольких часов материалы выходили с перебоями. Около 19:00 нам удалось возобновить работу ресурса, несмотря на продолжающиеся попытки атаковать сайт. Это уже не первая попытка заблокировать работу нашего сайта через DDoS.