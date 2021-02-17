Сегодня начинается 7-й лунный день, когда Луна находится в знаке Телец. Это благоприятный период для активной и самостоятельной работы. Сегодня все сказанные слова могут претворятся в жизнь, потому что обладают невероятной силой. Поэтому нужно внимательнее относиться к тому, что вы произносите вслух.

Труднее всего дозировать сказанные слова придется тем знакам Зодиака, которые отличаются несдержанностью. Это Близнецы, Львы и Стрельцы. Поэтому для них приводим детальный прогноз на сегодняшний день.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Сегодня Близнецы могут разговаривать часами и не испытывать неловких пауз в беседе. Вы будете готовы говорить с кем угодно о чем угодно. Но коммуникабельность не всегда идет вам в плюс. Сегодня ваша миссия - научиться вовремя сдержать свой "фонтан красноречия". Для некоторых представителей знака это будет смерти подобно, несмотря на явные преимущества молчания.

Львы (23.07 - 23.08)

Представители огненной стихии могут легко манипулировать и управлять другими людьми посредством легкой и доверительной беседы. Это особая разведывательная тактика Львов, которую они готовы оттачивать как на одном человеке, так и на небольшой компании. Главное сегодня - не злоупотреблять долгими монологами и актерскими выступлениями, а уметь вовремя замолчать, чтобы выслушать вашего собеседника. Поверьте, у него тоже есть свои мысли, а не только хвалебные оды в ваш адрес.

Стрельцы (23.11 - 21.12)

Стрельцов можно назвать "социальными бабочками", лишенными комплексов во время разговора. Они могут разговорить кого угодно на самую актуальную для них тему. Разговор со Стрельцом зачастую представляет собой долгий рассказ с массой уточнений, выводов и отклонений от основной темы. Сегодня вам необходимо отказаться от тактики монополизации любой беседы и в частности - от поучительной его составляющей. Так вы не утомите своих собеседников и не оттолкнете от себя действительно интересных собеседников.

Всем остальным знакам Зодиака звезды настоятельно рекомендуют сегодня дозировать продолжительность и уровень громкости ваших разговоров. Помните о том, что главными составляющими коммуникации являются дипломатия, логика, такт и осмотрительность. А в споре лучшее, что можно сделать - это успокоиться, сосчитав до десяти, и подумать над тем, стоит ли продолжать бессмысленную беседу.

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