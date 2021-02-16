Самолет с почти двумя сотнями украинских туристов, застрявшими днем ранее на острове в Индийском океане рядом с Танзанией - Занзибар, во вторник, 16 февраля, вылетел в Киев.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в своем Twitter.

"Самолет с украинскими туристами на борту вылетел с острова Занзибар в Киев в ночь на 16 февраля", - написал он.

Напомним, около двухсот украинцев не могли вылететь с Занзибара (Танзания) из-за поломки самолета. Людей долгое время держали в аэропорту без еды и воды. Сухпайки раздали лишь под вечер, сообщив, что рейс отменен из-за непогоды в Киеве. Затем украинцев поселили в отель от аэропорта.

Среди застрявших на острове был руководитель Госмиграционной службы Украины Максим Соколюк и его возлюбленная Анастасия Зинченко, более известная, как "украинка с собачкой из Уханя".