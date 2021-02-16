В ночь с понедельника на вторник, 16 февраля, в Турции произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Погибли 5 человек, еще 38 получили ранения.

Об этом сообщает телеканал NTV.

Инцидент произошел в районе города Конья. По предварительным данным, из-за гололеда на трассе Конья-Адана фура врезалась в ограждение и упала на бок. Мимо проезжал легковой автомобиль, водитель которого остановился, чтобы оказать помощь. В его припаркованную машину врезался пассажирский автобус. Из-за столкновения легковушка и автобус перевернулись.

В результате ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля и три пассажира автобуса, 38 человек получили ранения и попали в больницу.

Напомним, под Киевом в лобовом ДТП с маршруткой смяло легковушку.

Также мы писали о том, что в США на трассе столкнулись 133 авто, 6 человек погибли, 65 получили ранения.