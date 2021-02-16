В Украине, где за сутки коронавирусом заразились 3 143 человека, общее число случаев Covid-19 увеличилось до 1 276 618.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в Facebook главой Минздрава Максимом Степановым 16 февраля.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343) областях, Киеве (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.

В двух областях - Сумской и Херсонской - число новых случаев меньше 10: там обнаружили 7 и 6 пациентов за сутки соответственно.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки:

Киев - 308 случаев;

Винницкая область - 210 случаев;

Волынская область - 95 случаев;

Днепропетровская область - 85 случаев;

Донецкая область - 60 случаев;

Житомирская область - 18 случаев;

Закарпатская область - 204 случая;

Запорожская область - 95 случаев;

Ивано-Франковская область - 621 случай;

Киевская область - 136 случаев;

Кировоградская область - 20 случаев;

Луганская область - 26 случаев;

Львовская область - 115 случаев;

Николаевская область - 55 случаев;

Одесская область - 127 случаев;

Полтавская область - 149 случаев;

Ровенская область - 88 случаев;

Сумская область - 7 случаев;

Тернопольская область - 67 случаев;

Харьковская область - 131 случай;

Херсонская область - 6 случаев;

Хмельницкая область - 50 случаев;

Черкасская область - 99 случаев;

Черновицкая область - 343 случая;

Черниговская область - 28 случаев.

Напомним, глава Минздрава Степанов пообещал, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется до конца недели.

Также мы писали о том, что ВОЗ отметила самое низкое число заражений коронавирусом с октября.