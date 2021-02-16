В Ивано-Франковской области коронавирусом за сутки заразился 621 человек, в Сумской - 7. Статистика Минздрава
В Украине, где за сутки коронавирусом заразились 3 143 человека, общее число случаев Covid-19 увеличилось до 1 276 618.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в Facebook главой Минздрава Максимом Степановым 16 февраля.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343) областях, Киеве (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.
В двух областях - Сумской и Херсонской - число новых случаев меньше 10: там обнаружили 7 и 6 пациентов за сутки соответственно.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки:
Киев - 308 случаев;
Винницкая область - 210 случаев;
Волынская область - 95 случаев;
Днепропетровская область - 85 случаев;
Донецкая область - 60 случаев;
Житомирская область - 18 случаев;
Закарпатская область - 204 случая;
Запорожская область - 95 случаев;
Ивано-Франковская область - 621 случай;
Киевская область - 136 случаев;
Кировоградская область - 20 случаев;
Луганская область - 26 случаев;
Львовская область - 115 случаев;
Николаевская область - 55 случаев;
Одесская область - 127 случаев;
Полтавская область - 149 случаев;
Ровенская область - 88 случаев;
Сумская область - 7 случаев;
Тернопольская область - 67 случаев;
Харьковская область - 131 случай;
Херсонская область - 6 случаев;
Хмельницкая область - 50 случаев;
Черкасская область - 99 случаев;
Черновицкая область - 343 случая;
Черниговская область - 28 случаев.
Напомним, глава Минздрава Степанов пообещал, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется до конца недели.
Также мы писали о том, что ВОЗ отметила самое низкое число заражений коронавирусом с октября.