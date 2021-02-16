В Украине за сутки коронавиусом заразились 3 143 человека. Фото: "Страна"

В Украине, где за сутки коронавирусом заразились 3 143 человека, общее число случаев Covid-19 увеличилось до 1 276 618. 

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная в Facebook главой Минздрава Максимом Степановым 16 февраля.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343) областях, Киеве (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.

В двух областях - Сумской и Херсонской - число новых случаев меньше 10: там обнаружили 7 и 6 пациентов за сутки соответственно.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки: 

Киев - 308 случаев;

Винницкая область - 210 случаев;

Волынская область - 95 случаев;

Днепропетровская область - 85 случаев;

Донецкая область - 60 случаев;

Житомирская область - 18 случаев;

Закарпатская область - 204 случая;

Запорожская область - 95 случаев;

Ивано-Франковская область - 621 случай;

Киевская область - 136 случаев;

Кировоградская область - 20 случаев;

Луганская область - 26 случаев;

Львовская область - 115 случаев;

Николаевская область - 55 случаев;

Одесская область - 127 случаев;

Полтавская область - 149 случаев;

Ровенская область - 88 случаев;

Сумская область - 7 случаев;

Тернопольская область - 67 случаев;

Харьковская область - 131 случай;

Херсонская область - 6 случаев;

Хмельницкая область - 50 случаев;

Черкасская область - 99 случаев;

Черновицкая область - 343 случая;

Черниговская область - 28 случаев.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки 16 февраля

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки 16 февраля

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за сутки 16 февраля

Напомним, глава Минздрава Степанов пообещал, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется до конца недели.

Также мы писали о том, что ВОЗ отметила самое низкое число заражений коронавирусом с октября.

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