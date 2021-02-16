Украина станет первой в мире страной, где цифровой паспорт юридически приравняют к обычному.

Об этом со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова пишет "Правительственный портал".

"После принятия необходимого закона в мире сформируется бренд Украины как "цифрового государства" - мы станем первой страной, разрешающей цифровые паспорта. Это также упростит внутренние процессы по запуску новых цифровых продуктов", - сообщил Федоров.

Напомним, в Украине цифровые паспорта действуют в приложении "Дія". В апреле 2020 года паспорта в смартфоне официально стали цифровыми аналогами бумажных документов в Украине. В приложении доступны зарубежный биометрический паспорт и iD-карта.

Сейчас украинцы уже могут пользоваться цифровыми паспортами для получения отправления на почте, административных, финансовых, банковских услуг и тому подобное. В частности, с цифровыми паспортами можно удаленно открыть банковский счет в некоторых банках, а также путешествовать по Украине на поезде.

В феврале стало известно, что цифровые паспорта в "Дії" теперь принимают аэропорты Украины.