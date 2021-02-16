По состоянию на утро вторника, 16 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 3 143 человека.

Напомним, что вчера, 15 февраля, в стране было выявлено 2 332 новых случая заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных случаев заражения выросло на 811 человек.

О новых жертвах Covid-19 передает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 276 618 человек. Выздоровели за последние сутки 6 189 человек (с начала эпидемии - 1 122 968 человек - Ред.).

Умерло за сутки 150 пациентов (с начала эпидемии - 24 542 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 915 человек. Среди новых зараженных 182 ребенка и 179 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Ивано-Франковской области (621 человек), Черновицкой области (343), Винницкой области (210) и Закарпатской области (204).

В Киеве выявлено 308 случаев заражений.

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