Сегодня, 16 февраля, в Москве продолжится заседание суда по обвинению известного российского оппозиционного политика Алексея Навального в клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артеменко.

В Бабушкинский районный суд, уже прибыл автозак, его сопровождали два автомобиля ДПС РФ. Автозак выехал из СИЗО "Матросская тишина" в районе 07.00 по московскому времени ( 06.00 по Киеву - Ред.). Сейчас у суда дежурит полицейский автобус, обстановка спокойная.

Об этом передает Телеграм-канал РИА "Новости".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что YouTube разблокировал видео Навального, в котором он поговорил со своим отравителем.

Так же мы рассказывали, что ранее Алексей Навальный в суде оскорбил внука ветерана. "Ваш дед воспитал внука-проститутку", - заявил политик.