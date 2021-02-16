Сегодня, 16 февраля министр иностранных дел Словацкой Республики Иван Корчок осуществит рабочий визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Министры проведут переговоры по всему комплексу вопросов двустороннего и международного сотрудничества Украины и Словакии и обсудят сотрудничество в рамках Крымской платформы.

Об этом передает пресс-служба МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба и Иван Корчок уделят особое внимание дальнейшим шагам для увеличения объемов торговли, усиление взаимодействия в энергетической и трансграничной сферах, реализации инфраструктурных проектов.

В рамках визита состоится подписание Плана консультаций министерств иностранных дел Украины и Словакии на 2021-2022 годы", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня вечером, в 18.30 министры проведут совместную пресс-конференцию.

Ранее "Страна" сообщала, что Кулеба отреагировал на заявление Кремля о "русском мире" в Украине.