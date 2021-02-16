В США произошла очередная авиационная катастрофа. Здесь, в районе Виргинских островов потерпел крушение вертолет. В результате падения машины четыре человека погибли прямо на месте трагедии. И это пока все, что известно о трагедии.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

Экстренные службы получили информацию о крушении вертолета на западной оконечности острова Сент-Томас в 15.45 по местному времени (около полуночи по киевскому времени - Ред.).

Агентство по чрезвычайным ситуациям заявило, что обнаружило на месте крушения тела погибших, но не сообщит их имена, пока не будут уведомлены их ближайшие родственники.

Информация о принадлежности вертолета и возможная причина крушения пока не называются. Полиция проводит расследование.

Ранее "Страна" сообщала, что в США рухнул бомбардировщик времен Второй мировой войны. Семь человек погибли, шестеро ранены.