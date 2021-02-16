Демократы в США не собираются спускать дело о штурме Капитолия на тормозах. После провала импичмента Трампа спикер Палаты представителей Нэнси Пэлоси объявила об учреждении специальной комиссии по расследованию нападения на Капитолий.

"Чтобы защитить нашу безопасность, нашим следующим шагом будет создание внешней независимой комиссии по типу 9/11", - заявила спикер, как передает "Интерфакс".

Комиссия будет "расследовать и сообщать о фактах и причинах, связанных с внутренним террористическим нападением 6 января 2021 года на комплекс Капитолия США", а также "о вмешательстве в мирную передачу власти".

Согласно заявлению Пэлоси, будут рассмотрены обстоятельства, связанные с готовностью и действиями полиции Капитолия и правоохранителей местного и федерального уровней на события 6 января.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-президент США Трамп назвал провалившийся импичмент очередным этапом охоты на ведьм.