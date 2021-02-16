Президент Украины Владимир Зеленский сразу по прилету из Объединенных Арабских Эмиратов в аэропорту "Борисполь" встретился с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком, министром обороны Андреем Тараном, заместителем руководителя Офиса президента Романом Машовцом, и членом Комитета Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорем Герасименко.

Глава державы после встречи раскрыл подробности гибели трех бойцов в зоне ООС и дал 10 дней на поиск виновных в этой трагедии. Об этом Зеленский написал в соцсети.

"Ребята подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке. Около 09:20 14 февраля наши военные перемещались для несения службы на позициях отделения взвода. Когда они двигались вдоль дороги по маршруту, около 09:30 прогремел взрыв. "Скорая" прибыла на место, но спасти их не смогла.

Рассматриваются три возможные причины взрыва: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами; теракт незаконных вооруженных формирований путем дистанционного подрыва мины; халатное отношение военных к службе, выразившееся в ненадлежащей организации службы и перемещении военных во время выполнения боевых задач.

Однако по-прежнему остается много вопросов. Кто устанавливал мины? Почему о них не были предупреждены наши ребята, которые несли службу на этой территории? Были ли там указатели, которые предупредили бы о минах? Некоторые данные просто невозможно установить за сутки. ГБР уже начало расследование.

Дополнительно я даю задание руководству ВСУ:

- провести занятия по соблюдению мер безопасности при обращении с взрывоопасными предметами, соблюдению правил безопасности при передвижении личного состава, вооружения и военной техники на местности, выдвижении на боевые позиции, наблюдательные посты и перемещении между опорными пунктами;

- до конца месяца проверить все минно-взрывные заграждения на дорогах и путях сообщения. Важна их целесообразность. Устаревшие и нецелесообразны мины - снять, указав это в соответствующих документах;

- продолжить разминирование еще активнее: не должно быть мин там, где уже не существует угрозы быстрой атаки, где живут люди, где постоянно передвигаются наши военные.

Гуманитарное разминирование - детских садов, школ, больниц - было среди договоренностей лидеров Нормандской четверки на встрече в Париже в декабре 2019 года. Задача нелегкая и небыстрая. Мины в прямом смысле стали синонимом потери жизни наших военных и жителей Донбасса. Без разминирования мы никогда не вернемся к мирной жизни.

Через 10 дней жду имена виновных в этой трагедии и пути решения проблемы, чтобы больше мы не теряли людей таким страшным образом. Еще раз мои искренние соболезнования родным и близким", - написал Зеленский.

Ранее "Страна" рассказывала, что на Донбассе подорвалось трое бойцов ВСУ.