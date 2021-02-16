В Кривом Роге Исполнительная служба за долги изъяла женские трусы и 22 февраля продаст их на аукционе. Стартовая цена лота - 19 гривен 41 копейка.

Такой необычный лот появился 12 февраля на сайте СЕТАМ - в системе электронных торгов арестованным имуществом, созданной Минюстом.

Лот представлен на сайте как "нижнее женское белье, зеленого цвета с черным узором, фирма "BAMBOOPIDRE", размер L".

Пока происходит регистрация участников для аукциона, а сами торги состоятся через неделю в 9:00. За час до их начала закроется подача заявок жаждущих приобрести ценный лот.

Как отмечено в анкете товара, гарантийный взнос равен 0,97 грн.



В графе "местонахождение имущества" указан адрес: Кривой Рог, ул. Леонида Бородича, 3.

Постановление об описании и аресте имущества должника, включая трусы, вынес Долгинцовский отдел государственной исполнительной службы в Кривом Роге.

Пока заявку на аукцион подал только один участник.

Весной "Страна" сообщала, что Минюст начал продавать за долги собак.

А на днях Управление юстиции продавало через систему торгов арестованным имуществом кастет.