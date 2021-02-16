К вечеру понедельника, 15 февраля, снегопады продолжились в четырех областях Украины: Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Черкасской. В нескольких регионах страны сохраняется ограничение на передвижение грузового и крупногабаритного транспорта.

Об этом сообщает сайт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

С целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на некоторых участках дорог в Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Так, на Волыни ограничено движение грузовиков на дорогах:

Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь);

Т-03-03 Луцк-Радомышль-Демидовка-Дубно;

Т-03-05 Ново-Волынский-Михайловка (участок Павловка-Михайловка );

Т-03-62 Бубнов-Радович.

В Ивано-Франковской области ограничен проезд на дороге Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя - Городенка). Во Львовской области - на автодорогах местного значения в пределах области.

Подразделения ГСЧС за сутки высвободили из снежных заносов более 100 транспортных средств (с начала непогоды - около 2,6 тысяч единиц, включая 105 карет скорой помощи и 78 автобусов) и оказали помощь более 200 людям.

Ранее "Страна" рассказывала, какая погода ожидается на текущей неделе.

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