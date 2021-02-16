На подстанции Юго-Западной железной дороги 15 февраля произошел пожар. Из-за этого детский дом и еще 12 частных домовладений в Пуще Водице под Киевом пришлось аварийно запитать от дизель-генераторов.

Об этом сообщает в Фейсбуке ДТЭК Киевские электросети.

По словам пресс-службы компании, в 20:00 в диспетчерскую поступил сигнал о возгорании на подстанции Юго-Западной железной дороги, от которой были запитаны детский дом и 12 частных домов в Пуще Водице. На место происшествия выехала аварийная бригада с дизель-генераторами для подключения обесточенных объектов.

"По информации, которая есть у диспетчера, подстанция железной дороги полностью выгорела и подлежит длительному ремонту. Из-за отсутствия возможности запитать дома от других энергообъектов, мы на время ремонтных работ железнодорожников подключили клиентов к дизель-генератору", – сказано в сообщении.

В ДТЭК добавили, что о возможности восстановления электроснабжения по постоянной схеме сообщат, как только получат информацию от ответственных за энергообъекты Юго-Западной железной дороги об окончании ремонтных работ.

Как писала "Страна", 15 февраля в Киеве после повреждения кабеля десятки домов и учреждений в центре просидели без света почти пять часов.

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