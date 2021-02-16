Броварской горрайонный суд Киевской области избрал меру пресечения банде клофелинщиков, промышлявших в столичном регионе. Они опаивали жертв, а после потери ими сознания грабили.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Как установило следствие, трое бандитов занимались автоперевозками, во время которых угощали пассажиров напитками с клофелином и ждали, пока пострадавшие потеряют сознание. После этого преступники похищали у людей мобильные телефоны, украшения, деньги и бросали их в беспомощном состоянии на обочинах дорог.

Досудебное следствие деяний банды продолжается. А пока суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога (по ч. 2 ст. 186 УК Украины).

Такой вид преступлений не редкость в Украине. Например, мы рассказывали о суде над клофелинщиками, которые напоили и ограбили киевлянку.

Также "Страна" сообщала о задержании банды клофелинщиков, промышлявших в ночных клубах.