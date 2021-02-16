В столице Колумбии 14-летняя девочка с мачете пустила в бегство грабителей. Вместе с ней в момент нападения там находились мать, девочка и маленькая собака. Мужчины бежали, и насколько серьезны их травмы - неизвестно.

Об этом пишет издание Vice, которое получило видео с камер наблюдения.

Двое мужчин в мотоциклетных шлемах зашли в небольшой семейный магазин. За ними шел третий, который пытался закрыть двери изнутри. Они направлялись к кассе.

Когда мужчины подошли, то мать бросилась на одного из нападавших, а ее 14-летняя дочь взяла в руки мачете и начала рубить вооруженных грабителей. Девочка избегала ударов по матери и с невероятной точностью целилась в различные части тела мужчин. Те быстро отступили.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Лондоне мужчина с мачете напал на прохожих, трое пострадали.

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