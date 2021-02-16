Украина заняла первое место в списке основных импортеров фармацевтической и медицинской продукции из Москвы. В тройку лидеров кроме нашей страны с показателем прироста закупок +93% также вошли Узбекистан (+43%) и Беларусь (+13%).

Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития российской столицы.

За 11 месяцев 2020 года экспорт лекарств из Москвы вырос на 58% и достиг 434 миллионов долларов. В топе оказались антибиотики, их продажи выросли на 84%. Увеличились продажи и медицинского оборудования: электрофореза – почти в три раза, терапевтической дыхательной аппаратуры – в 3,3 раза, диагностических реагентов - в 2,2 раза, газовых масок и дыхательного оборудования на 93% (или в 1,9 раза).

Ранее "Страна" сообщала, что 1 февраля Украина возобновила импорт электроэнергии из Российской Федерации.

Также мы писали, что 90% ПЦР-тестов в Украине имеет российское происхождение.