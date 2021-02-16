Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю сменить руководство НАК "Нафтогаз" и прекратить контракты с членами Наблюдательного совета компании.

Письмо с предложением, датированное 12 февраля, опубликовал сайт LB.UA.

Исходя из письма, в начале февраля Витренко было поручено предоставить информацию о выполнении решения СНБО еще от 2 декабря 2019 года, которое касалось энергетической безопасности Украины.

В письме и.о. министра ссылается на утвержденную Кабмином еще пять лет назад концепцию развития добычи газа в стране. Согласно этой концепции, к 2020 году добыча отечественного газа должна быть повышена до 27,6 млрд кубометров.

Однако в июне 2019 Наблюдательный совет НАК утвердил бизнес-план на 2019-2023 годы, которым, в частности, установлен прогноз добычи природного газа АО "Укргаздобыча" в объеме 15 млрд кубов в 2019 году, и 14,9 млрд кубометров в 2020 году, что противоречит распоряжению Кабмина от 20.03.2019 и постановлению от 26.04.2017 об утверждении основных принципов государственной собственности АО "Нафтогаз Украины".

Согласно им добыча должна составить в 2019 году не менее 18,2 млрд кубометров газа, а в 2020 году - не менее 20,1 млрд.

При этом на период 2021-2025 годов НАК ожидает сокращения добычи до 9,9-12,5 млрд кубов в 2025 году.

Кроме того, как пишет Витренко, ревизия финансово-хозяйственной деятельности "Нафтогаза" за период с 01.10.2018 по 31.12.2019, проведенной Госаудитслужбой, выявила нарушения, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 75,5 млрд гривен.

"Учитывая приведенные выше факты, а также принимая во внимание информацию, приведенную в приложениях к этому письму, Минэнерго предлагает безотлагательно рассмотреть вопрос смены руководства АО "НАК "Нафтогаз Украины", прекращение контрактов с членами Наблюдательного совета АО "НАК "Нафтогаз Украины" и проведение конкурсов на замещение соответствующих должностей", - говорится в письме.

Сейчас уволить главу НАК может лишь Наблюдательный совет компании, включающий пятерых действующих членов - двоих от государства и трех независимых. Вместе с тем, согласно уставу НАК (п.68), собрание акционеров, которым является Кабинет министров, может досрочно прекратить полномочия всего состава Наблюдательного совета или некоторых его членов и назначить новый состав или отдельных членов этого органа.

Отметим, что сейчас правление НАК "Нафтогаза" возглавляет Андрей Коболев - в прошлом соратник Витренко, с которым они, однако, в прошлом году жестко поругались.

Ранее Витренко заявлял, что Минэнерго не знает, сколько газа в подземных хранилищах "Нафтогаза".

"Страна" писала, сколько получают члены Набсовета этой компании.