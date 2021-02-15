В Офисе президента сочинили темники для народных депутатов из "Слуги народа" по поводу того, что говорить на эфирах в СМИ по поводу законопроекта об увольнении главы НАБУ Артема Сытника.

Темники Банковой оказались в распоряжении "Страны".

При комментировании законопроекта нардепам предлагается говорить максимально общими фразами в духе "давайте не торопиться с выводами".

"Если Кабмин и утвердил законопроект для исправления ситуации, сложившейся после решения Конституционного суда с какой-то поправкой, предусматривающий освобождение Сытника с должности, то это еще не значит, что именно в таком виде законопроект и будет проголосован. Это только первичная стадия подготовки законопроекта - его еще даже не внесли в Верховную Раду. Поэтому, когда начнется работа над документом, уже можно будет четко определиться, что там за норма и имеет ли она право на существование", - сказано в тексте темника.

Как сообщала "Страна", 13 февраля генпрокурор отменила допрос директора НАБУ Сытника по делу против замглавы Офиса президента Олега Татарова.

Мы также приводили темник Банковой о том, как комментировать требование Европы закрыть "Миротворец".