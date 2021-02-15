При участии Киевской местной прокуратуры объявлен обвинительный приговор 24-летнему мужчине по факту незаконного приобретения и хранения психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах.

Об этом собщает пресс-служба прокуратуры.



Согласно материалам следствия, мужчина за денежное вознаграждение получал по почтовой связи и в дальнейшем хранил с целью сбыта особо опасное психотропное вещество PVP. После получения очередной партии наркотиков парня задержали.



При осмотре у мужчины изъяли пакет с психотропным веществом весом около 20 грамм, а также еще 70 пакетов черного цвета с указанной веществом, которые были расфасованы и подготовлены для дальнейшего сбыта.



По результатам судебного рассмотрения приговором Шевченковского районного суда города Киева молодого человека приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



Материалы в отношении лиц, причастных к совершению преступления, выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование в котором продолжается.

Ранее "Страна" рассказывала, как в столичной нарколаборатории нашли 300 кило веществ для изготовления психотропов.

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