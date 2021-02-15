В ВОЗ рассказали о положительной тенденции в мире. Скриншот из видео

Число новых заражений коронавирусом в странах мира снижается пятую неделю подряд. Показатели вышли на уровень осенних.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга, который транслировался в Ютьюб ВОЗ.

"Число зарегистрированных случаев COVID-19 по всему миру теперь снижается пятую неделю подряд. На прошлой неделе было выявлено самое низкое недельное число случаев с октября", - сказал гендиректор организации.

Он добавил, что недельное число новых случаев заражения сократилось почти наполовину по сравнению с показателями 4 января 2021 года.

"Это показывает, что простые меры здравоохранения работают, даже учитывая присутствие разновидностей (коронавируса - Ред.)", - сделал вывод Гебрейесус.

Между тем за время пандемии вирус выявили у 108 579 352 человек. От осложнений заражения в мире умерли 2 396 408 человек.

 Заражения и смерти за время пандемии

Лидерами по числу заражений за сутки являются такие страны:

  • США - 28 457 случаев;
  • Россия - 14 207 случаев;
  • Испания - 11 942 случая;
  • Великобритания - 9 765 случаев;
  • Индия - 9 036 случаев.

 Заражения за последние сутки

Ранее "Страна" приводила коронавирусную статистику по Украине на 15 февраля.

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