Руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выразил позицию фракции касательно "нелестных высказываний" советника главы Офиса президента и бывшего министра экономики Тимофея Милованова в адрес Международного валютного фонда (МВФ).

"Я не думаю, что этот вопрос стоит какой-либо реакции, более того, стоит того, что бы мы его обсуждали. Безусловно, это скандал, некий такой скандальчик, скажем так. Он не несёт никакого смысла. Собственно говоря, господин Милованов является такой экстравагантной фигурой в нашей команде и мы его за это любим иногда, а иногда - нет. Он позволяет себе определенные высказывания, с которыми мы не соглашаемся абсолютно, я могу это с уверенностью сказать", - цитирует Гетманцева агентство "Интерфакс-Украина".

Напомним, ранее Милованов заявил, что Украина не получила очередной транш от фонда не по своей вине, а потому что "МВФ обкакался".

Также мы писали о том, почему Украине на самом деле не удалось получить транш от фонда и какие требования предъявила к нашей стране эта организация.