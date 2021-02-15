Бывший народный депутат VII созыва от партии "Свобода" Олег Гелевей прокомментировал "Стране" появившуюся 15 февраля информацию о конфликте в киевском кафе "Альфредо" из-за русского языка.

Как сообщали ранее представители МВД, экс-нардеп затеял ссору с официанткой из-за обслуживания на русском языке, которая в итоге вылилась в поножовщину.

"Будет официальная позиция партии. Сразу скажу, что все, что написано в интернете, - там куча лжи. Начиная с того, что я пьяный был, что кого-то ножом... Там куча лжи. Это на меня напал уголовный элемент. Вы все почитаете в официальной позиции партии, я член партии, не могу давать свою позицию вразрез позиции партии", - сказал Гелевей.

После принудительной украинизации сферы обслуживания в Украине стали очень часты конфликты и травля на языковой почве. Так, "Страна" рассказывала, как киевского ресторатора затравили за русский язык.

Мы также подробно писали, как в Одессе националисты угрожали магазину по доставке еврейской кухни за "издевательство над украинским языком". В итоге магазин закрылся.